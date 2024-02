BBB 24: Davi atendeu o Big Fone e está imune para o próximo Paredão

Neste domingo (4), o Big Fone tocou às 18h20 no BBB 24, surpreendendo os brothers. Davi atendeu e ficou imune. Ele também foi incumbido a entregar pulseiras vermelhas para nove pessoas. Assim, o grupo fica dividido em dois.

O primeiro voto da casa será aberto. O grupo A votará no grupo B e vice-versa. Depois, será dado um segundo voto, no Confessionário, onde os participantes votarão em pessoas do próprio grupo.

No total, cinco pessoas serão emparedadas. Todos, exceto o indicado pelo Líder, participam da Prova Bate e Volta, na qual uma pessoa vai se salvar. Este Paredão será o primeiro da temporada com voto para eliminar.