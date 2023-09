BBB 24: Confira a trajetória do ex-brother João Almeida, participante do BBB 14

Participante do BBB 14, João Almeida fez sucesso na temporada do reality show e ficou conhecido como ‘Bruxo’ por ser cartomante. Na casa, foi o primeiro eliminado com apenas três dias e 44% de rejeição do público.

Em uma berlinda com Diego e Valter, João saiu com dignidade e indicou quem seria o vencedor da casa: Marcelo. Para o ex-brother, o jogo no programa não foi um dos melhores mesmo com pouco tempo na casa.

“Eu sabia que se eu jogasse, não seria como sou na vida real, mas teria ficado mais. Não tive tempo de me soltar. Não me soltei 20% do que sou. E eu sou cara de poucos amigos. Acho que as pessoas querem aparecer demais. Ninguém é tão legal assim. Uma hora a casa cai”, disse João na saída ao conversar com Pedro Bial.

Depois do reality, o carioca se dedicou à vida de ator e desistiu recentemente ao revelar que foi suposta vítima de ‘testes de sofá’ na TV Globo e Record. “A primeira tentativa aconteceu logo depois que eu saí do BBB, tirei meu DRT e fui fazer um teste para Malhação, em 2015. Me contaram o que seria preciso fazer para conseguir o papel”, contou em entrevista ao UOL.

Atualmente, o ex-BBB é influenciador digital e compartilha campanhas, eventos e momentos da vida no perfil do Instagram. Confira!

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)