BBB 23: Veja os resultados parciais do 14° paredão

A disputa pela permanência no BBB 23 está cada vez mais acirrada. Na noite de ontem, terça-feira (11), um paredão surpresa foi formado após a eliminação de Fred Nicácio, abrindo as votações para a 14° berlinda da casa.

No domingo (09) o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, anunciou que após o resultado uma nova prova do líder seria disputada pelos brothers, juntamente com a formação do paredão. O início da nova sequência de eliminações tem Amanda, Aline e Cezar Black na berlinda desta semana. O paredão se formou da seguinte forma:

Sarah Aline venceu a prova do líder e indicou Amanda.

Aline e Cezar Black foram os mais votados da casa.

Com a reta final acelerada, o paredão tende a ser o momento mais esperado para quem acompanha o reality e por isso, as enquetes online estão a todo vapor com as parciais da votação. Ambos sites foram consultados pela tarde desta quarta-feira (12), às 15h; confira os resultados

Enquete UOL

Na web, o portal UOL é o mais visto pelos internautas e a votação mostra Amanda como a mais rejeitada pelo público, ou seja, a eliminada da 14° berlinda do reality. Em seguida estão Cezar Black e Aline, respectivamente.

Amanda: 36,67%.

Cezar Black: 35,13%.

Aline Wirley: 28,19%.

Enquete OLiberal

Na enquete do jornal OLiberal, os resultados são inversos. Segundo as porcentagens, Cezar Black e Aline estão em uma disputa acirradíssima, e Amanda como a favorita do público para ficar a.

Aline Wirley: 45%.

Cezar Black: 44%.

Amanda: 10%.

Apesar das votações na internet, o resultado oficial da eliminação será transmitido apenas na quinta-feira (13), durante o programa ao vivo, na TV Globo. Além disso, os resultados mostrados acima não são certeiros, bem como não influenciam a votação oficial.

Para votar diretamente no seu eliminado do BBB 23, basta acessar o site do gshow e entrar na aba ‘BBB’, ou clicar aqui.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)