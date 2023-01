BBB 23: Saiba quem beijou quem na primeira festa do programa

Na noite de ontem, 18, o BBB 23 teve a primeira festa da edição e abriu a temporada de shows da casa mais vigiada do Brasil com a cantora Anitta. Além de muitos hits como "No Chão Novinha" e " "Boys Don’t Cry", que a cantora confessou ter esquecido uma parte da letra, os destaques da noite foram os beijos protagonizados pelos participantes. Rolou muito "Envolvimento", confira quem beijou quem na primeira festa do programa.

Key Alves e Gustavo deram o primeiro beijo da edição 2023. (Reprodução / TV Globo)

Já demonstrando que as apostas do público estavam certas, Key Alves e Gustavo, também chamados de casal "Agrovôlei", deram o primeiro beijo da noite e da edição. Os colegas de confinamento estimularam o beijo, que começou com um selinho e terminou com um beijão. Após a ficada, os brothers ainda conversaram bastante sobre o jogo.

Bruna Griphao e Gabriel se beijaram durante a festa e esquentaram o edredom. (Reprodução / TV Globo)

Bruna Griphao e Gabriel (que entrou pela casa de vidro) foram o segundo casal a se beijar na noite. No começo, durante o show da Anitta, Bruna deu um "fora" no jovem. Mas, após dizer que não tinha a pretensão de beijá-lo, os dois se beijaram na pista de dança. O que aconteceu na festa, ficou na festa e Bruna e Gabriel acordaram que o beijo não irá atrapalhar as estratégias no jogo. Após a festa o casal também trocou carícias debaixo do edredom.

Fred Nicácio e Gabriel Santana trocaram beijos durante a festa. (Reprodução / TV Globo)

Já na madrugada desta quinta-feira, 19, Fred Nicácio e Gabriel Santana entregaram o terceiro beijo da noite. Gabriel já havia comentado pela casa que Fred seria a pessoa, entre os homens, que ele ficaria. Nicácio também já tinha elogiado o ator e o chamado de "gatinho". Após o beijo Gabriel disse que gostaria de conhecer o marido de Fred e o médico respondeu que seu marido, o dentista Fábio Gelonese, com certeza o marido já deveria adorar o ator.

Gabriel também Santana também investiu na paraense Paula Freitas, mas, a biomédica tirou por menos e disse que está focada no jogo, que Gabriel deveria segurar a onde. "Segura a onda Gab", disse a Sister.

O saldo da noite: três beijos entre os casais e conversas sobre o jogo. Além dos momentos de descontração, a festa teve momentos de muita sensibilidade e lágrimas. Fred Nicácio chorou ao conversar com Marvila e Domitila ao relembrar o episódio da expulsão da casa dos pais. "Meus amigos salvaram minha vida diversas vezes, se eu tô vivo até hoje é porque meus amigos salvaram minha vida. [...] Quando meus pais me colocaram para fora de casa, eles [amigos] pagaram quentinha para mim. Eu dormia no chão na casa dos meus amigos para conseguir estudar, para não dormir em rodoviária", comentou aos prantos.

Após o beijo com Gabriel Santana, a relação aberta do médico com o marido foi pauta entre as conversas. Nicácio explicou que ele e o marido vivem uma relação aberta, entrou como casado no programa e ainda não tinha compartilhado a informação com a casa.