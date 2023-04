BBB 23: Quem venceu a Prova das Finalistas? Amanda venceu e está na final

Após 18h de resistência, a sister Amanda, do BBB 23, está garantida na final do reality, na terça-feira, 25. Ela venceu a Prova das Finalistas, uma das provas mais importantes do BBB 23, que decide a primeira finalista da temporada. Além da vaga garantida, a sister leva o carro.

Aline Wirley foi a penúltima a deixar a prova, ela foi até a médica e parabenizou a sister: "Eu te amo". A cantora olha para Amanda e afirma: "Parabéns, meu amor. Parabéns, eu não aguento mais!". Pouco antes, a sister falou que estava com vontade de ir ao banheiro.

"Estou com muita vontade de fazer xixi, tem horas já. Eu não vou aguentar muito mais", afirma Aline Wirley.

Na disputa, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa encararam uma plataforma giratória individual, onde cada uma segurava uma placa sem deixá-la cair.

Um totem ao lado delas, com um botão, permitia que elas parassem a plataforma por 30 segundos em até 15 vezes ao longo da dinâmica.