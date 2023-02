BBB 23: mensagem de texto ou áudio? Participantes dividem opiniões

Amanda levantou um questionamento na noite desta quinta-feira (23) no BBB 23. Enquanto Fred D, Larissa e Aline Wirley se arrumam no Quarto Deserto para o ao vivo, Amanda revelou que odeia ouvir áudios nos aplicativos de mensagens instantâneas e prioriza as mensagens de texto. Os brothers opinaram e dividiram opiniões.

"Eu já recebi vários áudios de três segundos. Quando eu tô no consultório eu digo que não posso ouvir, pergunto se a pessoa não pode escrever ou que a internet está ruim. Mentira!", disse Amanda.

VEJA MAIS

Fred D diz que seu irmão sempre manda áudio. "Esse áudio de 15 segundos, você poderia resumir", comentou.

Já a cantora Aline brincou e disse que só iria mandar mensagem de texto. Amanda explicou os casos em que um áudio deveria ser aceito. Larissa também comentou que já recebeu três áudios seguidos com um "pedido de desculpas". "Para quem tá mandando áudio", disse rindo.

Amanda confessa que tem preguiça de ouvir áudios grandes. Fred alerta que só ouve os áudios da mãe, e a médica concordou. No entanto, ela confidenciou que gosta de fazer chamadas de vídeos. Neste momento, os participantes caíram na gargalhada. "Não gosta de áudio e faz vídeo", disseram.

Aline afirmou que chamada de vídeo precisa ser algo planejado. Fred concordou. "Precisa se arrumar para aparecer no vídeo". Amanda se justificou e disse que uma fofoca, por exemplo, precisa ser contada por meio de vídeo. O bate-papo foi encerrado quando a mensagem de "Evento em Instantes foi notificada na sala".