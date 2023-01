BBB 23: domingo de 'resenha'; Guimê, Cristian, Gabriel e Cezar batem papo

O domingo, 22, começou com muito bate-papo no BBB 23 para os brothers MC Guimê, Cezar, Gabriel e Cristian. Os rapazes conversaram sobre esporte, profissão, vida pessoal e mais. Em um momento da conversa, por volta de 8h30 da manhã, Cezar observou que ele e os colegas de confinamento eram os únicos acordados. Ainda disparou que estava preocupado com o raio-x e por isso acordou cedo.

Enquanto Cezar e Cristian continuaram o bate-papo no jardim, falando sobre a profissão de Cezar, enquanto enfermeiro, Gabriel e Guimê foram à cozinha preparar um café da manhã, com direito a música. "Eu estava lembrando de uma música... O 'urso do funk', sangue bom", disse Gabriel.

E seguiram preparando o café da manhã cantando e conversando sobre o preparo. Ainda rolou uns conselhos sobre como preparar omelete com bacon.

Guimê e Gabriel ainda conversaram sobre os gatinhos do brother que veio da casa de vidro. "Fazem aniversário dia 9 de fevereiro. É um macho e uma femea. A Baronesa e o Marquê", e continuaram a conversa divertida, enquanto terminavam o café. "É a primeira vez que vou ficar 3 meses fora, tenho medo de chegar e eles não me reconhecerem. Mas, não posso parar a minha vida também", disse Gabriel

"Esse lance aí, eu tenho um Pug ele tem isso com a minha esposa. Quando ela chega, ele faz uma festa. Mas se ela passa muito tempo longe, ele entra nessa brisa de ficar triste, sem comer", respondeu Guimê.