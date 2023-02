BBB 23: Cris, filho de Fred, reage a vídeo gravado pelo pai e encanta a web; assista

Alerta fofura! O "baby Cris", como é conhecido o filho de Fred, participante do BBB 23, encantou a web na manhã desta segunda-feira (06) ao reagir a um vídeo do pai cantando a música "Fazendinha", do Mundo Bita, no reality.

Fred canta, dança e faz sons dos animais durante o vídeo, enquanto Cris, do outro lado da tela, se diverte e pede "mais" quando o vídeo acaba. Assista:

E essa não é a primeira vez que os dois emocionam o Brasil. A relação de Fred com o "gudugo" ou "neneco", apelidos de Cris, é comentada desde o início do reality. O youtuber já chegou a chorar em uma festa da casa quando começou a tocar a música do "Bolofofos".