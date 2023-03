BBB 23: Bruna vence a Prova do Líder em noite de expulsão de Guimê e Sapato

A Prova do Líder aconteceu ainda durante a tensão da recém-eliminação de Guimê e de Cara de Sapato no BBB 23, na noite desta quinta-feira, 16. Bruna chegou a ser eliminada da prova, mas foi resgatada por Amanda, que ficou em segundo lugar na prova. Foi a terceira vez que a atriz conquistou a liderança dessa edição do reality.

O jogo começou com oito participantes: Domitila, Amanda, Fred, Bruna, Cézar Black, Marvvila e Alface.

Aline e Sarah foram impedidas de participar como consequência da prova que elas perderam na semana anterior. Mas elas puderam assistir ao jogo acompanhadas da convidada mexicana Dania Mendez.

Regras

No provódromo, os participantes ficaram diante de um grande tabuleiro com 15 casas seguida de uma casa final, que era o ápice do jogo. Cada jogador sorteava um número em uma urna, que correspondia ao número de casas que teria que avançar no tabuleiro. Ao chegar em cada casa, o jogador tinha que agregar um boton correspondente no colete. Cada boton tinha uma pontuação que não foi revelada aos brothers e sister.

O jogo chegava ao ápice quando dois competidores chegassem à casa final. O vencedor teria que acumular o maior número de pontos com a soma dos botons. Bruna chegou primeiro à casa final, na 6a rodada, enquanto Amanda se juntou à ela na rodada seguinte. Bruna acumulou 270 pontos e Amanda, 210.

Sorte e amizade

A prova exigiu sorte e também a habilidade de fazer amigos. Bruna Griphao chegou a ser eliminada do jogo na 2a rodada, que era a punição prevista para o jogador que caísse na casa 4. Na mesma rodada, Domitila, Black e Alface foram eliminados. Amanda avançou no jogo e, ao atingir a casa 8, na rodada seguinte, ela recebeu o poder de trazer alguém de volta para o jogo e escolheu Bruna. Já Fred e Gabriel foram eliminados ao caírem na casa 9, na 4a rodada.

Marvilla chegou a ficar sozinha no jogo com Amanda e Bruna e obteve o poder de trazer um parceiro de volta ao jogo ao atingir a casa 8. Ela escolheu Gabriel. Mas o resgate não durou muito e o ator caiu em outra casa de eliminação, a 9. Marvilla se manteve no tabuleiro, mas não ficou entre as duas primeiras a chegar à casa final e, por isso, foi superada na prova.