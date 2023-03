BBB 23: após show do NX Zero, Fred diz que Di Ferrero 'aguçou seu lado bissexual'

Fred Bruno demonstrou interesse em Di Ferrero, vocalista do NX Zero, durante a festa de sexta-feira (17) do BBB 23. O grupo foi a grande atração da noite. Em conversa com Gabriel Santana, o ex de Bianca Andrade insinuou que se sentiu atraído pelo músico.

VEJA MAIS

“O Di Ferrero aguçou um lado bissexual meu que fazia tempo que não era aguçado”, afirmou o affair de Larissa na casa.

Gabriel, que é assumidamente bi, concordou e também chamou atenção para o baixista Caco Grandino. “Ele é gato. E você viu o baixista?”, perguntou o ator.

Mas o youtuber continuou falando em Di Ferrero: “Ele passava muito perto, olhava muito no meu olho e eu estava confundindo as paradas. Eu não estava levando pra um lado de brother”.