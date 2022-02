BBB 22: Veja que horas começa a quinta eliminação do reality

A noite desta terça-feira (22) será agitada no BBB 22. Os brothers descobrirão a decisão do público sobre quem irá sair e quem irá ficar, neste quinto paredão. Gustavo, Paulo André e Brunna Gonçalves tiveram a oportunidade de defender sua permanência na casa mais vigiada do Brasil e o público está dividido. O programa vai começar após a exibição da novela "Um Lugar ao Sol".

O Big Brother Brasil vai ao ar às 22h30 (horário de Brasília) de hoje. O público do programa ainda não decidiu quem será o eliminado da noite e Bruna e Gustavo estão disputando voto a voto para não saírem do reality. A eliminação irá acontecer após serem exibidos os acontecimentos do dia e os quadros do programa.

Na última segunda-feira (21), após o “Jogo da Discórdia”, todos os emparedados tiveram a oportunidade de se defender e pedir ajuda ao público para ficar no BBB.

Gustavo foi o primeiro a falar e pediu mais tempo para mostrar que é uma pessoa com um "coração gigante". "Eu quero jogar, eu quero viver isso aqui por mais que isso possa me trazer riscos, angústias, medo, mas eu entrei aqui pra isso. Zona de conforto estava lá fora e eu queria sair dela", declarou o curitibano.

Brunna disse que quis agir diferente de Gustavo. A dançarina afirmou que não optou por uma "estratégia forçada", pois estaria mentindo. "Eu tenho minha história aqui dentro, por mais que eu seja mais na minha, não me posicione muito por medos meus. Eu vim aqui para passar minha verdade, mostrar quem eu sou e mostrar esse meu lado jogadora", disse a mulher da cantora Ludmilla.

Já Paulo André contou que foi se adaptando ao jogo no decorrer do BBB e que o relacionamento com as pessoas é sua maior dificuldade. "Eu sou um cara muito competitivo, mas entre as pessoas eu tenho dificuldade de me impor, falar mesmo e largar voto. Mas eu acredito que tô entrando no jogo, tenho muito o que mostrar ainda em relação a isso. Pode ser tarde, o paredão é fatal, mas é isso, tenho que respeitar meus limites", afirmou o atleta.

