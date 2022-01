BBB 22: veja qual é o tema da primeira festa do Líder no programa

A primeira festa do Líder, do ‘BBB 22’, vai ocorrer na noite desta quarta-feira (26/01), a partir das 22h15, na Rede Globo. O brother Douglas Silva vai comemorar o seu reinado ao lado dos participantes. A produção do programa preparou uma ‘night’ à altura do artista que foi o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Emmy Internacional. Saiba qual é o tema da festa de hoje:

Qual o tema da primeira festa do Líder do ‘BBB 22’?

A comemoração de Douglas terá elementos de cinema com direito a claquete, outdoor e tapete vermelho. A música que vai animar os confinados é hits a black music, homenageando a origem humilde do ator.

Que horas vai começar a festa do Líder do ‘BBB 22’?

O programa vai começar após a novela ‘Um lugar ao Sol’, às 22h15, na TV Globo.

Nas festas do Líder do ‘BBB 22’, os ‘reis’ e ‘rainhas’ da casa mais vigiada do país vão poder ‘comprar’ itens com as estalecas e deixar as comemorações mais animadas.

Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip