BBB 22: Saiba qual será o tema da festa da líder Jade Picon, nesta quarta (09/02)

A festa da Líder Jade está com o tema definido. Nesta quarta-feira (09), ela poderá curtir muito com os outros brothers no BBB 22. Para os detalhes desta noite especial, a influencer fez algumas exigências à produção e se mostrou muito animada. Saiba qual será o tema da festa do Líder de Jade Picon:

Para anunciar qual seria o tema escolhido esta semana para a festa da líder Jade, a produção convocou todos os participantes do grupo Vip até o quarto do Líder. Então, a influencer foi comunicada que a festa terá o tema "mundo fashion" e comemorou bastante. Além disso, ela ganhou mil estalecas para comprar mimos e itens especiais para o evento.

Nas escolhas da comida, ela escolheu uma barca de sushi, moscow mule e kit gin. Também fez uma exigência:

“Gente, por favor, capricha no sushi! É a única coisa que eu quero comer. E vou escolher o kit gin, que eu quero todo mundo muito louco", disse.

Entre as outras opções selecionadas por ela, também estavam perucas lace e cílios postiços para todos os brothers. Os outros integrantes do grupo Vip também puderam dar um presente para a líder Jade, com as próprias estalecas, e escolheram uma câmera instantânea para capturar todos os momentos da noite.

