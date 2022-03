BBB 22: Lucas especula votar em Pedro Scooby e PA

Mal ganhou a coroa, o líder da semana Lucas já começa a especular a indicação para o próximo paredão. Em conversa com Eslovênia, o brother revelou que Pedro Scooby e PA estão em seu radar já que interage pouco com eles. "São as pessoas que eu tenho menos interação", avaliou Lucas.

A sister, que segue preocupada com as eliminações do quarto Lollypop vibra: "Seria incrível".

Logo em seguida, Lucas volta atrás e diz que talvez não vote em Scooby. "Eu não vou em Pedro também, mas posso falar uma coisa do fundo do meu coração? Acho que o Pedro quer ser indicado", contou Lucas. "Não é que ele quer...", alertou a sister. "No Almoço do Líder, ele falou comigo e com Jessi. Não é que ele quer, mas é importante ir", lembrou o brother.

"A questão é: como vou mexer na estrutura do game? O Scooby tem as opções dele e entenderia um voto no paredão", avalia Lucas. "Sim, entenderia. Já o PA ia voltar com sangue nos olhos e ia juntar todo mundo em cima de mim", pontuou Eslô, que segue avaliando as possibilidades: "Ele ficaria bravo. Olhando de fora porque amo Pedro, porque entre Pedro e PA, sou Pedro mil vezes. Mas olhando como jogadora agora... Ele já foi no paredão, o PA, e ele possivelmente, diferente de Pedro, voltaria marcando você... Pedro, não. Se você argumentar que ele não foi ao Paredão, ele acha isso lógico e ele não voltaria com sangue nos olhos. Você poderia ser opção de votos, mas não a primeira", analisou.

O casal segue analizando o cenário: "A gente pode colocar outra coisa também. Eu fazendo isso com o Pedro, ele não faria, mas os moleques iam sentir a dor do Pedro", apontou Lucas. "Com qualquer um dos dois eles vão sentir", reforçou a sister. "Verdade. Então, no caso, seria melhor ir no Pedro do que o PA", concluiu o líder.