BBB 22: Larissa e Gustavo ‘entregam’ opiniões do público para a casa; saiba quais

A sexta-feira foi quente dentro da casa mais vigiada do Brasil. Dessa vez não foi só pelo clima ensolarado. Os 18 participantes do Big Brother Brasil, BBB 22, tomaram um susto com a chegada de mais dois integrantes, Larissa e Gustavo, confinados na Casa de Vidro. O Douglas Silva foi quem acionou o botão para revelar a casa.

Entre euforia e desconfiança, os novos selecionados espalharam algumas informações da repercussão do jogo, a partir das próprias interpretações. Teve de tudo. Conselho, alerta de falsidade e até possíveis alianças. Confira algumas pérolas dos possíveis participantes:

- Larissa chegou pedindo para movimentar a casa: Está na hora de agir né minha gente?'

- A era ‘High School Music’ pode chegar ao fim. Larissa também informou que já deu essas músicas em todos os momentos, até na despedida de um paredão: 'Quando alguém for eliminado, não canta não'.

- Larissa também atacou de cupido e deu o recado da cantora Anitta ao Paulo André.

Anitta faz post falando de Paulo André (Reprodução / Redes Sociais)

E teve também alerta de falsidade. Larissa informou que Jade pode estar sendo manipulada por Barbara e Lais.

Para Larissa, Eslovênia está bombando fora da casa. Será?

- Larissa falou, ainda, que todos os brothers têm 1 milhão de seguidores nas redes. E Scooby também soube que Gabriel Medina e Yasmin Brunet se separaram.

- Maria foi uma das participantes que não deu muita atenção aos possíveis Brothers. O fato incomodou Larissa. “Falta até de educação”.

VEJA MAIS

O que vai acontecer com a Casa de Vidro do BBB?

Larissa e Gustavo vão ficar isolados na casa de vidro até domingo, quando será revelada a decisão do público: ou os dois ficam no reality, ou nenhum fica. Caso o 'sim' vença, os dois terão imunidade de uma semana e a missão de dar um voto único e aberto a algum participante na próxima formação de paredão.