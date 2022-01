BBB 22: Entenda por que a ‘risada de porco’ de Eliezer pode indicar um problema de saúde

A risada do carioca Eliezer, do ‘BBB 22’, que se assemelha ao som que fazem os porcos quando ele gargalha, tem chamado a atenção do público e também dos colegas de confinamento. Apesar de ter sido alvo de brincadeiras logo no primeiro dia do reality show (17/01), fica a pergunta: “É possível essa característica marcante do brother, que tem apenas 33 anos, ser prejudicial à saúde?”.

Saiba quais são os sinais da ‘risada de porco’:

Escape de ar

Dificuldade para respirar

Ronco noturno

O que causa a ‘risada de porco’ de Eliezer?

De acordo com profissionais da saúde, a risada insútida do participante pode ocorrer por diversos motivos: uma obstrução nasal por desvio de septo, flacidez ou uma malformação no palato mole, ou seja, quando a pessoa não consegue ‘fechar’ a comunicação entre a passagem de ar entre a região da garganta e o nariz.

A ‘risada de porco’ é considerada algo grave?

Não. Os especialistas explicam que ela pode ter ligação com ronco e cansaço fora do comum.

A ‘risada de porco’ tem cura?

Profissionais indicam que o paciente busque um especialista para realizar uma avaliação e, posteriormente, o tratamento adequado.

