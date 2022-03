BBB 22: conheça o sósia de Arthur Aguiar que tem curtido a 'fama' durante o reality

Na última segunda-feira (28), circulou nas redes sociais o vídeo de uma festa em Manaus na qual um rapaz parece ser Arthur Aguiar, que está confinado na casa do BBB 22 e, inclusive, está no Paredão com Linna e Larissa. Vários internautas brincaram perguntando se o artista estava em Manaus, pois ele teria enganado a produção da Globo. Várias pessoas marcaram a esposa do brother, Maira Cardi. A verdadeira identidade do sósia é Gabriel Mota, um bancário, de 28 anos.

Gabriel é de Valparaíso de Goiás, em Goiás, mas ele foi curtir o Carnaval em Manaus, onde um amigo postou uma foto com ele num bar dizendo que estava com o Arthur Aguiar. Logo após isso, ao chegar em uma festa, uma garota pediu para fazer uma foto com Gabriel, o que levou a outra comparação com o artista nas redes sociais. Foi quando surgiu mais uma pessoa chamando-o de Arthur. O vídeo que viralizou foi feito na festa sem que Gabriel notasse. O vídeo foi compartilhado em perfis de fofoca, virou meme e até notícias do sósia famoso. O bancário ganhou 3 mil seguidores no Instagram com a repercussão.

"Uma conhecida me disse uma vez que eu parecia muito com ele e pediu para tirar uma foto comigo. Quando fui ao Rio e a São Paulo também me diziam. Mas nunca com essa proporção, era uma pessoa ou outra", conta Gabriel. Mas o bancário não se acha parecido com o Arthur Aguiar e afirma ficar envergonhado com os pedidos para fazer fotos.

"Eu nunca me imaginei artista, mas acho que é o sonho de todo mundo. Você se sente acolhido, as pessoas te reconhecem na rua. Nos lugares que eu chego aqui, agora, as pessoas me cumprimentam", revela.