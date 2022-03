BBB 22: Após saída de Vyni, Lina indaga: 'Estamos vendo tudo errado?

Após mais uma eliminação do quarto lollipop, os integrantes do cômodo misturam tristeza e confusão pela saída de Vyni. Conversando com os brothers no 'quarto amaldiçoado', Lina refletiu sobre as estratégias que eles andam seguindo e os motivos para as eliminações acontecerem. Um por um, eles vão saindo com rejeição, inclusive. "Será que a gente está vendo tudo errado?", perguntou a cantora. "A gente, eu tenho certeza. Você não", respondeu Laís, se referindo aos seus aliados no game.

Jessilane aproveitou para comentar sobre o que eles aprenderam no paredão desta noite: "Foi uma resposta muito grande. Me dá uma de que estou indo por um caminho totalmente errado.