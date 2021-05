BBB 21: Thaís assume namoro com cantor Xamã e amigos comemoram

A dentista Thaís Braz assumiu publicamente o namoro com o cantor Xamã. O anúncio foi feito com uma foto postada por ela em seu próprio perfil do Instagram. Na foto, a ex-BBB e o atista posam abraçados em um elevador, e na legenda, ela confirma os boatos.

"Eita! A fofoca é verdade!", escreveu a goiana na publicação. Os fãs e amigos logo vibraram com a notícia nos comentários da postagem.

"Eu shippo", aprovou Camilla de Lucas, vicê-campeã do "BBB 21". "Eu estou gritando. Shippo com muita força", escreveu a também ex-BBB Flayslane.

Thaís Braz e Xamã já vinham trocando comentários nas redes sociais após almoçarem juntos. A cirurgiã-dentista também já havia falado sobre o interesse no artista em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube.