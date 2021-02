BBB 21: 'Jamais daria na cara dele', diz Karol sobre desentendimento com Lukas Penteado

Eliminada do "BBB 21" na última terça-feira, 23, Karol Conká participou da tradicional entrevista no programa "Mais Você" nesta quarta-feira, onde reviu sua passagem pelo reality. Em meio as análises, a rapper falou de uma das maiores polêmicas que a tirou do programa com recorde de rejeição: a briga com Lukas Penteado, que deixou a competição por vontade própria.

Karol falou que a relação com Lukas lembrava seu pai, e alegou que despertava alguns gatilhos emocionais.

Karol Conká fala sobre os gatilhos que viveu na casa do #BBB21. #MaisVocê pic.twitter.com/M3JsV86Fcx — Globo em 🏠 (@RedeGlobo) February 24, 2021

A rapper falou ainda sobre uma das situações que envolveu desentendimento com Lukas. "Ele me olhava quando eu estava do lado de fora da casa e ele do lado de dentro, ele me olhava e ficava dizendo coisas que eu não conseguia entender, em tom baixo, e as pessoas comentavam: 'ah ele não para de falar, ele é muito chato', e eu perguntei para Lumena: 'ele está falando demais na mesa?', porque o João comentava não aguento ouvir ele falar, ele não para de falar'", relembrou a rapper sobre a situação em que pediu para Lukas deixar a mesa de jantar para que ela pudesse comer.

Karol relembrou ainda a situação que Lukas teve com a participante Kerline durante as primeiras festas do reality, alegando que todos os participantes ficaram em alerta depois do ocorrido.

"Eu tinha conversado com ele 'Para de falar demais porque as pessoas não aguentam'. Ele estava numa ansiedade extrema. Então eu cheguei já bem irritada, cheia de estresse, e falei quero comer na paz porque sabia que sentado ali ele iria ficar forçando um diálogo que ninguém estava afim de ter naquele momento. Mais uma vez me passei e falei que iria dar na cara dele, mas é só um modo bruto de dizer, jamais daria na cara dele e agrediria o Lukas", justificou Karol.

Ana Maria rebateu: "Você poderia ter pego seu prato e comido em outro lugar, já que ele estava te incomodando. A sala é de todos".

