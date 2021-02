BBB21: 'A culpa da minha saída foram minhas atitudes péssimas', diz Karol Conká no Mais Você

A última eliminada da casa do "BBB 21", Karol Conká participou de entrevista com Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira, 24, onde analisou sua participação no reality. Eliminada com 99,17% de rejeição do público, a rapper reconheceu que seu comportamento agressivo a tirou do programa.

"A culpa da minha saída foram minhas atitudes péssimas. Eu pedi para sair porque estava sentindo remorso[...]. Estava sentindo uma amargura, me senti ácida", declarou Karol. "Todo mundo tem lado bom e ruim, mas na casa o meu ruim se aflorou, me perdi de mim e me entreguei a esse lado azedo".

A cantora ainda analisou a briga com Carla Diaz durante uma festa, por conta de ciúmes do particopante eliminado Arcrebiano.

"Me espantei, ainda não tinha visto essa cena. É bem agressivo o jeito que eu falo. Eu realmente acreditei que estava acontecendo aquilo, não foi um 'ah vou inventar para cusar'", disse ela, alegando ainda que estava se sentindo carente dentro da casa, e ficou "completamente boba" por Bil depois que ele demonstrou interesse.

"Infelizmente eu acabei explidindo, nao aceitando o fato de estar sentindo ciumes ali naquela hora, e obvio que isso é coisa de gente controladora ali, porque eu nao conhecia o Bil direito, não deu tempo de me apaixonar por ele. estava me sentindo carente, e ele desmosntrou interesse, e eu meio que me interessei elo interesse dele por mim. fui completamente boba", completou Karol

Assista: