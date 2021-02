BBB 2021: Viih Tube se aproxima de Juliette, expõe Arcrebiano e revela o que ele fez com ela

O BBB 2021 está repleto de surpresas e Arcrebiano imunizou Juliette ao atender o Big Fone, mas nada foi na amizade. Eles montaram uma estratégia com base na rejeição que acham que o público tem de Juliette e combinaram para colocar apenas Lucas Penteado no Paredão com outras duas pessoas.

Viih Tube está cada vez mais próxima do grupo e, apesar de ter abraçado a paraibana no momento da escolha, fez questão de revelar a ela o verdadeiro motivo de Arcrebiano ter imunizado.

Confira abaixo algumas declarações importantes na casa:

“Nesse momento eu quero que o Lucas saia. O que eu te falei para você tomar cuidado porque eu, Vitória, se estivesse na pele do Lucas, gostaria de ir com você porque está vulnerável na casa”, disparou.

“Ninguém sabe como as coisas estão lá fora. Mas eu, Vitória, sem ser Lucas, acredito que você esteja forte lá fora”, declarou. Juliette, por sua vez, concordou: “É o que me prende aqui”.

“É o que eu acho, é o que eu estou achando, mas não quero ser soberba com isso, porque eu não gosto”, disparou. “A única coisa que eu queria dizer era te ajudar, te alertar, para você usar essa semana a seu favor”, disse Viih.

“Eu já sei que era óbvio, mas eu só queria ter certeza que era óbvio. De que você entendeu que essa imunidade que o Bil te deu foi uma estratégia, não foi por carinho e por amor”, expôs.

“Foi por estratégia porque eles querem que o foco seja outra pessoa”, completou. Ao atender o big fone, Bil ainda colocou Thaís na berlinda. A combinação foi feita com Karol Conká e Nego Di.

Ele e o grupo que o cerca acreditam que Juliette será eliminada facilmente. Por isso, querem evitar a ida dela para o paredão com Gilberto e Lucas, dois nomes que querem ver fora do confinamento.

Domingo (7), o Big Fone vai tocar mais duas vezes. Quem atender deverá indicar mais um brother e imunizar outro. A terceira ligação promoverá trocas entre os indicados e os imunizados.