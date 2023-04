BBB 23: Ausência de Bruno Gaga na final é criticada por internautas na web

Bruno Gaga foi um dos participantes do Big Brother Brasil 23 que não estiveram presentes na grande final do programa, realizado na noite desta terça-feira (25). Menos da metade do confinamento, ele apertou o botão de desistência e deixou o programa. A decisão fez com que a produção do reality desistisse de levar o participante para o reencontro dos confinamentos no último dia do BBB 23.

Mas, se por um lado o Big Boss, Boninho, parece não querer fazer questão da presença de Bruno, por outro, a internet, sente e reclama de insatisfação. O nome do brother ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. Muitos internautas questionaram o fato dele não ter aparecido em nenhum VT do programa, mesmo após ter deixado o reality por não aguentar mais o confinamento, sentindo-se ansioso.

"Não estava aguentando mais, estava me sentindo perdido dentro de mim. Eu estava muito mal dentro de mim. Estava com saudades dos meus pais, da minha família. Cheguei no meu limite. Eu não estava conseguindo ser eu. Isso me dói muito. Eu estava sofrendo muito", disse. "Eu peço desculpas a qualquer pessoa aqui, mas meu sentimento com essa pressão psicológica, medo, insegurança”, completou Bruno Gaga no dia que decidiu desistir do reality.

