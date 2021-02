Após polêmicas no 'BBB', GNT desiste de exibir programa com Karol Conká na TV

Programa apresentado por Karol Conká, atualmente na casa do BBB21 e Marcela McGowan, que saiu do BBB20, que foi feito para o canal de YouTube do GNT, “Prazer, feminino”, não será mais exibido na TV em fevereiro, como previsto inicialmente.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, fontes do canal disseram que a decisão é “para não compactuar com a cultura do cancelamento”. Karol, como se sabe, está no centro de uma grande polêmica, acusada de fazer bullying com Lucas Penteado, outro ocupante da casa.

No programa desta segunda-feira, 2, durante o Jogo da Discórdia, Karol criticou Lucas e pediu que ele sequer olhasse para ela. Também chamou o ator de "abusador". Nas redes sociais, os fãs reprovaram o comportamento da cantora e pediram sua expulsão.

A confusão começou na madrugada do último sábado, 30, quando Lucas discutiu com vários participantes na festa. Revoltada com as atitudes do ator, Karol resolveu fazer campanha contra ele na casa e o xingou em vários momentos. Até mesmo se recusou a comer na mesma mesa que ele.

Na internet, os telespectadores reclamam ainda da postura de Karol com Juliette. Desde segunda-feira, 1, a cantora já perdeu mais de 200 mil seguidores no Instagram.