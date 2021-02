Após eliminação, Nego Di 'cancela' Pocah, Karol Conká e Arthur: ‘Agressivos’

O terceiro eliminado do "BBB21", Nego Di, participou, nessa quarta-feira (17), de uma entrevista para o "BBB: A Eliminação" (Multishow) e cancelou brothers que foram aliados durante sua trajetória no jogo. A dinâmica do programa era ver vídeos mostrando atitudes de alguns participantes do reality e apertar um botão se fosse o caso de cancelá-los.

Pocah foi a primeira cancelada. Foi apresentado para Nego uma cena onde a funkeira conta uma fofoca errada sobre Thaís não ter gostado de uma brincadeira que ele fez, o que gerou conflitos na casa. "É difícil! O que uma fofoca errada causa", justificou ele.

Em seguida foi a vez de Arthur ser cancelado. Após ver o vídeo do brother vetando Fiuk da prova do líder por conta de uma brincadeira, Nego cancelou o instrutor de crossfit: "Eu cancelei o Arthur porque logo que ele fez isso eu me surpreendi, porque eu não pensei que ele faria”, justificou.

Chegou, então, a vez da grande aliada de Di ser cancelada. Karol Conká apareceu chamando as meninas da casa de falsas no quarto do líder. "Isso acaba sendo engraçado, né. Ah, mas não tem como passar pano, não tem", comentou ele, e continuou enquanto apertava o botão: "É bom fazer isso aqui né, agora eu entendo a galera que tá me cancelando, é gostoso".

Durante a entrevista, o gaúcho ainda comentou sobre o que acha do comportamento de Karol e Lumena, que estão se aproximando de pessoas na casa que antes criticavam. "Ferindo seus princípios e um colocando no outro com desespero. Porque eles pensam assim 'Posso ‘tá’ sendo cancelado' porque essa minha saída revelou muita coisa. Então rola aquele desespero ‘pra’ tirar do meu e botar no outro", disse ele.

Nego também se defendeu dizendo que alertava as meninas várias vezes por falas que ele considerava pesadas. " Eu ‘tava’ toda hora brigando com elas porque eu achava que estava demais as coisas que elas estavam falando, ‘tava’ ofendendo de uma maneira muito agressiva", finalizou ele.