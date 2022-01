Amor no 'BBB': Relembre os casais que fizeram sexo no programa

Conviver 24 horas por dia com "aquela" pessoa dentro do "Big Brother Brasil" pode tornar difícil resistir ao edredom. Nas 21 edições do reality show da Globo, não faltaram cenas de sexo e beijos mais quentes debaixo das cobertas.

Enquanto o público espera pelos nomes que vão participar da edição de 2022, confira a lista de quem já protagonizou cenas para maiores de idade no programa.

VEJA MAIS

Confira os partiicpantes que fizem sexo dentro do BBB:

BBB 1

Xaiane e Bambam (Reprodução/ Redes sociais)

Na primeira edição do programa, Kléber Bambam e Xaiane tiveram noites quentes embaixo do edredom.

BBB 3

Sato e Dhomini (Reprodução/ Redes sociais)

A apresentadora Sabrina Sato e Dhomini, que já tinham ficado fora do ‘BBB’, também elevaram o clima do programa ao movimentar a coberta durante a madrugada.

BBB 7

O triângulo amoroso de Diego Alemão, Iris e Fani movimentam juntos o edredom do programa.

BBB 11

Maria com Mamau e, também com acompanhada com Wesley (Reprodução/ Redes sociais)

A campeã da edição, Maria Melilo, conseguiu esquentar o clima no reality duas vezes com participantes diferentes com Maurício, mais conhecido como Mau Mau, e o médico Wesley.

BBB 14

Vanessa e Clara (Reprodução/ TV Globo)

O primeiro casal LGBTQIA+ Vanessa e Clara trocaram vários beijos e carícias íntimas na edição na vista e fora das câmeras.

VEJA MAIS

BBB 15

Amanda, Fernando e Aline também tiveram um triângulo amoroso, mas quem se deu bem foi o brother, que ficou com ambas as participantes. Na mesma edição, Rafael e Talita também esquentaram o edredom e foram alvos de uma polêmica, após a moça pedir duas vezes pílula do dia seguinte.

BBB 20

Marcela e Daniel também movimentaram a edição ao manterem relação no mesmo quarto que os colegas de confinamento dormiam.

BBB 21

O romance frustrado de Fiuk e Thaís virou meme nas redes sociais, após o cantor chorar depois de protagonizar carícas quentes com a sister.

VEJA MAIS