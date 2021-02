Arthur confessa querer fazer sexo com Carla Diaz todos os dias

Os participantes do “BBB 21” ficaram animados com os comes e bebes enviados pela produção. Reunidos na área externa da casa, os participantes começaram a jogar “verdade ou consequência”. Sarah, então, decidiu fazer pergunta íntima para Arthur: “Você já quis balançar o edredom com Carla Diaz?”.

O brother, que se relaciona com a atriz de “Chiquititas” na casa, foi enfático na resposta e confessou que sente vontade de balançar o edredom com Carla todos os dias. "Todo dia vale?", respondeu.

Com vergonha, Carla Diaz riu e deu uma golada na bebida, enquanto os outros brothers zoavam a resposta do instrutor de crossfit.