Clara Aguilar pede para Boninho 'liberar' seus '33 minutos de sexo' no BBB

Depois de revelar que fez sexo dentro da casa mais vigiada do Brasil, a ex-BBB Clara Aguilar pediu no Twitter para que Boninho "libere" os 33 minutos de sexo que ela teria feito no programa.

"Boninho libera os 33 minutos", escreveu, comentando a matéria sobre ter feito sexo no reality. Ela não comentou com quem teria tido as relações.

Clara, que foi uma das finalistas do programa, se envolveu com Vanessa Mesquita, grande vencedora da décima quarta edição do BBB. As duas tentaram continuar o relacionamento fora da casa, mas não deu certo.Clara, que era cam girl antes de entrar no reality, continua na profissão. Durante a pandemia, aliás, o número de acessos e interessados por ela aumentou. Casada com Giu Daga, ela e o marido mantém uma namorada para "mimar juntos".