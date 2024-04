Alane ganha apoio de artistas, influenciadores e políticos paraenses para ser finalista do BBB

Alane tem ganhado o apoio de artistas e influenciadores paraenses para chegar à final do Big Brother Brasil (BBB) 24. A equipe de Alane está fazendo mutirão Fora Isabelle, para o público votar na manauara.

Dentre os artistas que aderiram à campanha em favor de Alane estão Dona Onete, a cantora Valéria Paiva, o cantor do grupo Nosso Tom Júlio César, os influenciadores Júlia Passos, Samara Castro e o perfil Manga Poética, e até a aparelhagem Carabao.

O governador Helder Barbalho, a vice Hanna Gassan e a secretaria de cultura Úrsula Vidal também divulgaram apoio à paraense.

"No BBB bora votar Fora Isabelle para Alane ficar. Vamos mostrar a nossa força do Pará", declarou Valéria Paiva.

A diva do carimbó chamegado Dona Onete também aderiu à torcida de Alane e está fazendo campanha no Instagram. "Meus pretos, bom dia! 👋 Eu também estou de olho no BBB, sabiam? E estou super feliz com a linda jornada da Alane na casa, divulgando nossa cultura, a nossa música. 💖 Por isso, #TeamAlane", escreveu na legenda o perfil de Dona Onete.

O cantor Júlio César, do grupo de pagode Nosso Tom, também está fazendo campanha. Em um vídeo divulgado pela torcida de Alane, ele pede votos contra Isabelle. "Vamos ter que tirar a amazonense. A agente ama o Amazônas, mas é time Alane. Vambora!", disse.

[Instagram=C5sSFT9ux3B]

O influenciador Allen Pelo Pará "profetizou" que a cada 50 votos para Isabelle sair o público terá 1 litro de açaí do grosso. A publicação já recebeu mais de 12 mil curtidas.

Júlia Passos, Samara Castro e o perfil Manga Poética foram outros que já votaram para Isbaelle ser eliminada do programa.

Dentre as grandes aparelhagens o Carabao também é do time Alane. "Chegou a hora de enfrentar um dos maiores desafios da edição até aqui. Batendo o recorde da temporada, Alane enfrenta o seu nono Paredão. Alane merece estar na final do BBB 24 e nós vamos lutar para que esse sonho não chegue ao fim. Hoje, nós somos #Foralsabelle", escreveu o Carabao no Instagram.