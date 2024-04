VIDEO: Alane diz que está com saudade de Belém, mas está 'na correria'

Em meio aos compromissos pós Big Brother Brasil, a paraense Alane Dias aguarda uma brecha na agenda para desembarcar em Belém. Neste sábado (20), na sua conta no Instagram, Alane afirmou que "não vê a hora" de voltar à capital paraense, e que está "morrendo de saudade".

"Eu estou com algumas coisas na minha agenda ainda para essa semana que vai entrar, por isso que eu ainda estou aqui (no Rio de Janeiro), mas prometo a vocês que é a coisa que eu mais estou aguardando. Logo, logo eu vou estar em Belém", compartilhou Alane nos stories.

Em conversa com seus seguidores, ela comentou que muitas pessoas têm perguntado sobre sua sua vinda para Belém e lembrou que recebeu, dos fãs, comidas típica do Pará, durante sua estadia no Rio. "Já mata um pouquinho da saudade, mas nada como estar aí", disse.

Alane prometeu o retorno para esta próxima semana. "Aguardem que logo menos, nessa semana que vai entrar, vocês já vão me ver por aí (Belém). Eu estou correndo por aqui, fiquei meio sumida daqui (Instagram), mas é porque estou muito na correria", disse a balarina, que ficou no 4º lugar geral do BBB 24.