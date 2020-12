Ainda internado com covid-19, ex-BBB Victor Hugo deixa a UTI

O ex-participante do BBB, Victor Hugo, deixou a UTI na véspera de Natal (24), no Hospital Metropolitano de Alagoas. Segundo informação do UOL, apesar das complicações da covid-19, que o fizeram ter pneumonia e ser intubado, o quadro do psicólogo evoluiu de forma positiva. Atualmente ele já respira sem o suporte de oxigênio.

"Victor Hugo recebeu alta da UTI e se encontra em um leito de enfermaria sem necessidade de suporte de oxigênio, apresentando uma melhora considerável no quadro clínico", comunicou a secretaria de saúde de Alagoas, via UOL.

Victor foi internado no hospital no último sábado (19), onde foi diagnosticado com covid-19. Ele foi levado a UTI na segunda-feira (21), onde precisou respirar com suporte de oxigênio.

O ex-BBB estava de férias no estado do Nordeste brasileiro, e durante sua estadia, participou de algumas festas com outros es-participantes e influenciadores.