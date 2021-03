Acabou o amor? Carla Diaz reclama de indiferença de Arthur dentro do reality show

O clima parece ter esfriado entre o casal Carla Diaz e Arthur. Nas últimas semanas, o crossfiteiro tem desabafado com Projota sobre alguns comportamentos da atriz que são motivos de discordância entre os pombinhos.

"Igual na hora do Paredão, ela com a mão na minha perna na formação, ela solta 'Graças a Deus que Rodolffo e Fiuk não vão", contou ao rapper, na tarde desta quarta-feira (3).

"Falta um tato, um senso nela", apontou o cantor.

"Eu não vou pedir isso a ela, eu troco ideia igual brother. Por que que eu vou ficar sendo fofinho igual lá fora com as pessoas?", concluiu Arthur.

Mais cedo, na academia do ‘BBB 21’, Carla quis saber se o namorado estava chateado com ela por algo, pois achou o comportamento do brother estranho pela manhã.

"Eu queria saber se era alguma coisa comigo, só isso". O instrutor de crossfit nega e afirma: "Não, a única coisa que eu achei desnecessária foi na hora que você chegou e falou". Nesse momento, o brother é interrompido pela sister que justifica: "Eu estava brincando com você".

Durante a conversa, Arthur reclamou de Diaz ter chamado ele de marrento. "Não é nada com você. Se você quisesse, era outra história, me afastava e tal mas já que você falou que não tem nada disso. Para mim também não, só não quero prejudicar ninguém".

Em seguida, ele ainda aconselha Carla sobre tentar não defender ninguém e reitera: "Não estou me afastando". "Mas é isso, a pessoa já está estressada leva tudo ao pé da letra", explicou.

A atriz alega que não sabia que ele estava estressado, e o brother diz que era por isso que ele estava quieto. "Se eu soubesse que você estava estressado eu não ia chegar daquela forma, certo?", afirma Carla.