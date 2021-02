“A gente está mal de 'otimismo'"ironiza Bil após Karol vencer o líder com a palavra

O ex-affair de Karol Conká, Arcrebiano, eliminado no segundo paredão, usou as redes sociais para ironizar a vitória da sister na terceira prova do líder do reality show da Rede Globo.

Em uma prova de sorte, a rapper ganhou o desejado posto, por ter terminado a dinâmica com a palavra "otimismo" na sua bancada. Bil, como também é conhecido, não se segurou com a frustração de vê-la se dando bem no programa e reclamou na web.

Em publicação no Twitter, o modelo ironizou que a palavra otimismo caiu justamente com a pessoa que ele está na torcida para ver fora do Big Brother Brasil 21.

A gente tá mal de otimismo — Bil Araújo (Arcrebiano) 🐺 (@bilaraujjo) February 12, 2021

“A gente 'tá' mal de otimismo”, escreveu.