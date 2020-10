BBB anuncia como será o reality em 2021: Pipoca e Camarote

O BBB 21 será no mesmo formato que o anterior, com os grupos Pipoca, pessoas anônimas, e o Camarote, com personalidades já conhecidas.

De acordo com Boninho, os futuros participantes do Camarote já "estão em banho-maria", indicando que conversas já foram iniciadas e os nomes estão previamente escolhidos.

Ele afirmou ainda que a seleção dos participantes exigirá um grande trabalho da equipe.

O site da revista Meio & Mensagem informou nesta sexta-feira que edição de 2021 do BBB será a mais longa da história do reality no Brasil, com 100 episódios.