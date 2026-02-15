BBB 26 terá horário diferente neste domingo de carnaval

O BBB 26 começa em horário diferente neste domingo de carnaval, 15. A Globo exibe o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro, às 22h10, e, por isso, o reality está programado para ser transmitido mais cedo, às 19h50.

Neste domingo, os brothers participam de mais uma formação do Paredão. A dinâmica do Bloco do Paredão, realizada na última sexta, 13, resultou em três participantes já emparedados após não terem chegado a um consenso sobre quem indicar: Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno.

Ainda haverá mais três indicados: um pelo líder e dois pela casa. Um deles poderá escapar na Prova Bate e Volta.