BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão

O BBB 26 terá um "botão misterioso" com papel decisivo para a próxima formação do Paredão. O dispositivo surge nesta quinta-feira, 9, na casa.

Quem apertar o botão misterioso poderá escolher um dos emparedados para um contragolpe na formação da berlinda, marcada para a sexta-feira, 10.

Na tarde de sexta, 10, também será realizada a Prova do Anjo. A eliminação do participante emparedado acontecerá no domingo, 12.

Dinâmica da Semana no BBB 26

Quinta, 9: Botão misterioso e Prova do Líder.

Sexta, 10: Prova do Anjo e formação do Paredão (um emparedado pelo Líder, um pela casa e outro pelo contragolpe).

Domingo, 12: Eliminação.