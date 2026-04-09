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BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão

Quem apertar poderá escolher uma das pessoas emparedadas para um contragolpe

Estadão Conteúdo

O BBB 26 terá um "botão misterioso" com papel decisivo para a próxima formação do Paredão. O dispositivo surge nesta quinta-feira, 9, na casa.

Quem apertar o botão misterioso poderá escolher um dos emparedados para um contragolpe na formação da berlinda, marcada para a sexta-feira, 10.

Na tarde de sexta, 10, também será realizada a Prova do Anjo. A eliminação do participante emparedado acontecerá no domingo, 12.

Dinâmica da Semana no BBB 26

  • Quinta, 9: Botão misterioso e Prova do Líder.
  • Sexta, 10: Prova do Anjo e formação do Paredão (um emparedado pelo Líder, um pela casa e outro pelo contragolpe).
  • Domingo, 12: Eliminação.
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