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BBB 26 tem prêmio recorde: veja quanto o campeão vai levar

O valor inicial foi dobrado com apoio do patrocinador

Estadão Conteúdo
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Logo do BBB (Divulgação)

O BBB 26 entrou para a história antes mesmo da grande final. Ainda na estreia da temporada, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o prêmio seria o maior já pago pelo reality.

O valor inicial foi dobrado com apoio do patrocinador Mercado Pago e chegou a R$ 5,44 milhões. O diferencial desta edição é que o dinheiro está guardado no cofrinho do Mercado Pago e segue rendendo ao longo do programa.

Na prática, isso significa que o prêmio não é fixo, ele aumenta com o passar dos dias, e o campeão ou campeã pode levar para casa um valor ainda maior do que o anunciado na estreia.

Veja quanto os finalistas já ganharam dentro do BBB 26

Mesmo antes da final, os participantes já tiveram oportunidades de faturar valores expressivos ao longo do jogo. Dinâmicas como o Ganha-Ganha e o Big Fone distribuíram prêmios em dinheiro e bens.

Ana Paula Renault, por exemplo, já acumulou R$ 50 mil após se destacar em diferentes momentos do jogo. Já Juliano Floss garantiu R$ 30 mil, enquanto Milena também conquistou o mesmo valor.

Entre os participantes que chegaram ao top 4, quem se destaca quando o assunto é patrimônio acumulado é Leandro Boneco. O brother conquistou um apartamento avaliado em cerca de R$ 270 mill, um dos prêmios mais valiosos já distribuídos nesta edição. Além disso, o brother também participou do Ganha-Ganha e acumula um total de aproximadamente R$ 300 mil em prêmios.

Mudança no cachê dos participantes

Outra novidade do BBB 26 foi a redução no cachê fixo pago aos participantes. O valor, que já chegou a R$ 50 mil em edições anteriores, foi ajustado para cerca de R$ 20 mil.

Por outro lado, a Globo manteve o modelo de ganhos variáveis, cada ação publicitária exibida no programa pode render aos brothers um bônus equivalente a um salário mínimo, aumentando os ganhos conforme a exposição no reality.

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