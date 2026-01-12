BBB 26: Saiba a que horas os Camarotes serão anunciados

A nova edição do Big Brother Brasil estreia nesta segunda-feira, 12, e começa a revelar os participantes do grupo Camarote ainda antes da entrada oficial na casa.

A TV Globo informou que os primeiros nomes do elenco formado por famosos serão anunciados ao longo da programação da noite.

De acordo com a emissora, dois participantes do Camarote serão divulgados durante os intervalos do primeiro capítulo de Coração Acelerado, a nova novela das sete. A exibição está prevista para começar às 19h40.

Anúncio dos Camarotes

Os demais integrantes do grupo Camarote serão apresentados apenas durante o programa ao vivo do BBB 26, que vai ao ar a partir das 22h25. Segundo o diretor de gênero Rodrigo Dourado, a seleção desta edição buscou ampliar o impacto do elenco. "Fizemos uma seleção incrível", afirmou.

O BBB 26 contará com três grupos distintos de participantes: Veteranos, formados por ex-BBBs; Camarotes, compostos por personalidades conhecidas do público; e Pipocas, com participantes anônimos.

Pipocas escolhidos pelo público

Os integrantes do grupo Pipoca já foram definidos. Pela primeira vez, todos os anônimos foram escolhidos diretamente pelo público após mais de 48 horas de confinamento em Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do país.

Foram selecionados dois participantes por região, um homem e uma mulher. Da Casa de Vidro Norte entram Brígido e Marciele; do Sul, Pedro e Samira; do Sudeste, Marcel e Milena; do Centro-Oeste, Jordana e Paulo Augusto; e do Nordeste, Marcelo e Maxiane.