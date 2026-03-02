BBB 26: o que é Seu Fifi? Após aparição na casa, público especula volta da dinâmica
A dinâmica, que estreou no BBB 25, permitiu que o público escolhesse 6 participantes para ouvir uma fofoca dita sobre eles ao longo do programa
Uma figura conhecida do público do Big Brother Brasil apareceu no telão da sala do programa neste domingo, 1º, e levantou a suspeita de que uma dinâmica antiga fará o seu retorno em breve no programa. Trata-se do RoBBB, um robô responsável pelo Seu Fifi.
A dinâmica, que estreou no BBB 25, permitiu que o público escolhesse 6 participantes para ouvir uma fofoca dita sobre eles ao longo do programa. Na maioria dos casos, os autores da fofoca não são revelados para a casa.
A dinâmica do ano passado, no entanto, permitiu que os escolhidos pelo público adivinhassem durante o Sincerão quem havia proferido as fofocas. Caso eles acertassem os autores, ganhavam mais informações sobre quem disse e o que foi dito.
Seu Fifi no BBB 26?
O RoBBB também fez uma nova aparição durante a abertura do programa ao vivo do reality show, compondo o cenário em que Tadeu Schmidt apresenta o reality show. Apesar da aparição do RoBBB ser discreta e não chamar atenção de ninguém dentro da casa, os telespectadores se lembraram da última edição e se animaram com a possibilidade de seu retorno.
"Se o Dourado diretor do programa inventar de meter o 'Seu Fifi' essa semana, essa casa não aguenta não", escreveu um usuário no X, o antigo Twitter. "Vai ter mais umas 2 expulsões e uma desistência no mínimo", brincou.
A produção do reality show ainda não deu uma data para a estreia das fofocas, mas os fãs do reality show teorizaram que a dinâmica será feita em conjunto com o Paredão Falso. A expectativa agora gira em torno do impacto que essas fofocas terão no jogo, podendo alterar alianças e gerar novos desentendimentos dentro da casa.
