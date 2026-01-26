Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

BBB 26: Juliano Floss e Gabriela têm atrito pós-Paredão e Milena vira alvo da casa

Estadão Conteúdo

A madrugada desta segunda-feira, 26, no BBB 26 rendeu muita conversa e tensão entre os brothers. Com a formação do segundo Paredão do reality, os participantes se reuniram em grupos para dar suas opiniões quanto aos adversários no jogo.

Sol Vega ficou decepcionada com o voto que recebeu de Jordana. Milena virou alvo de conversa entre os brothers, enquanto Juliano Floss e Gabriela se desentenderam na área externa da casa.

Veja o resumo:

Matheus diz que ficou decepcionado com Babu

Após a formação do Paredão, Matheus e Babu conversam no gramado da casa. O gaúcho disse estar decepcionado com a indicação do líder. "A minha tristeza só foi se você realmente concordou com o que estavam falando", disse Matheus se referindo ao episódio em que chamou Ana Paula Renault de "patroa".

Babu afirmou que Matheus teve mais de uma fala problemática no reality. "Percebi várias falas problemáticas... Não é bom ficar repetindo. Pelo menos, eu vou tirar uma informação desse Paredão. Eu quis jogar."

Maxiane, Marciele e Jordana analisam Ana Paula Renault

Maxiane e Marciele contaram a Jordana o atrito que tiveram com Ana Paula Renault. As duas lembraram a discussão que a jornalista teve com Matheus na academia. Maxiane disse que Ana Paula perguntou a Milena porque os amigos não a defenderam no momento.

"Foi a partir daí. Eu falei com cunhã: 'Isso não está certo', porque quer dizer que eu vi uma coisa, que eu não defendi fulana, só porque não fui lá brigar. Eu fui falar com ela, 'não foi legal isso', pra quê? Foi um auê, Marcelo ficou chocado."

Palpites para a eliminação

Sarah conta para Jonas, Brigido e Sol Vega que acredita na eliminação de Matheus nesse Paredão. "Acho que Matheus teve mais falas problemáticas. Ele tinha que ter pedido perdão para o público", opina a brasiliense.

Jordana revela voto em Sol Vega

Na sala, Jordana revela a Sol Vega que ficou entre ela e Chaiany sua escolha de voto no confessionário. "Ficou entre você e ela. E aí eu pensei, cara, mas a Chai tem as coisas que ela ainda não conquistou na vida dela, o tempo que eu quero que ela tenha mais aqui na casa, para ele ter trabalhos ali fora, para poder desenvolver", justificou Jordana.

Depois da conversa, Sol Vega chorou no quarto Sonho do Grande Amor.

Babu escuta conversa entre Sarah e Sol Vega

Na central do líder, Babu escutou a conversa entre Sarah e Sol Vega. As veteranas comentaram sobre alianças no jogo e Sol lamentou o voto recebido por Jordana.

Para Sol Vega, a sister é "uma cobra". "Eu conversei com ela uma hora antes do Paredão", afirmou.

Milena vira alvo dos brothers

Em conversa com Marcelo, Maxiane aconselhou o brother a "abrir os olhos" com Milena.

Na roda de conversa da área externa, Sarah avalia que Milena tem o perfil para ganhar o programa, mas pode se perder no jogo.

Gabriela reclama da atitude de Juliano Floss

Gabriela conta a Chaiany que não está gostando do tratamento que vem recebendo de Juliano Floss. "Eu achava o Juliano super fofo, eu não acho mais. Da forma que ele está me tratando, particularmente, eu não acho", diz. A sister falou que o dançarino gritou seu nome após a formação do Paredão.

Minutos depois, Gabriela se uniu ao grupo da área externa e contou que Floss não gostou dela ter opinado em uma situação, mas não mostrou o mesmo incômodo quando Ana Paula Renault fez o mesmo.

Chaiany aproveitou um momento com o brother e comentou que "doeu muito" o jeito como ele chamou Gabriela após a votação. "Eu só falei: 'Gabriela, você votou em mim?' Não gritei com ela, porque senão ela não ia escutar. Não faz sentido doer em você", rebateu o brother.

Gabriela e Juliano Floss se desentendem

No gramado, Gabriela decide reclamar com Juliano Floss sobre o grito que o brother deu para chamá-la após a formação do Paredão. "Ô Juliano, você está com o ego inflado, hein? De ficar gritando 'Gabriela', você acha que está falando com quem para gritar comigo daquele jeito?", diz a sister.

Juliano diz que não vai dar palco. "Para de show que você não é a Xuxa". Ao que a sister rebate: "Estou longe de ser a Xuxa, ela é loira e eu sou morena (...) Você que está para Xuxo, você é loira, eu sou morena."

Na cozinha, Gabriela diz que não tem nada contra Juliano e lembra que ajudou o brother em um momento de ansiedade. "Ele quando tava com ansiedade, tava chorando, eu fui ali conversei com ele. Ele agora mandou eu chorar, quem vive chorando é ele."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

RESUMO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026 começam a ser vendidos

As opções variam desde arquibancadas com preços populares no primeiro lote até setores reservados para grupos, como mesas, frisas e camarotes

26.01.26 12h26

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

DICAS

Ingressos do BTS acabam em 40 minutos no México; veja como se preparar no Brasil

Shows no Brasil estão marcados para outubro de 2026, em São Paulo

26.01.26 23h07

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Novela Turca

Conheça Hande Erçel e Kerem Bürsin, casal que foi da novela turca para a vida real

Protagonistas viveram casal dentro e fora da novela "Será Isso Amor?"; saiba mais

07.02.25 16h00

PEGADINHA

BBB 25: Anitta e pai fingem ser dupla de confinados no reality e divertem participantes

A cantora Anitta é a primeira atração do ‘Show de Quarta’, que será realizado na noite desta quarta-feira

15.01.25 22h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda