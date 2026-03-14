BBB 26: gambá invade a casa e obriga produção a intervir

Um gambá apareceu na casa do Big Brother Brasil na noite dessa sexta-feira, 13, circulando pelo banheiro e pela sala antes de ser notado pelo participante Leandro Boneco.

Depois, a produção do programa precisou entrar no local para retirar o gambá e colocá-lo de volta na natureza.

Afinal, apesar da aparência simpática, gambás podem carregar agentes infecciosos e ectoparasitas, representando risco de transmissão de doenças em caso de mordida ou arranhão.

De volta à festa, Leandro contou o ocorrido aos colegas. Ana Paula reagiu com surpresa: "Um gambá? Você viu?". "Sim", confirmou Boneco. "Tentei tirar, mas não consegui."

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