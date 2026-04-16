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BBB 26: festa do pijama agita top 5 e madrugada tem emoção, reconciliação e susto com sister

Enquanto a festa "Cooler do Pijama" animava os participantes, Milena gerou preocupação ao passar mal e ser assistida pela produção do programa

Estadão Conteúdo

A madrugada de quinta-feira (16) no BBB 26 foi marcada por momentos de celebração e tensão. Os brothers comemoraram a chegada ao Top 5 com a festa "Cooler do Pijama", que incluiu mensagens de famosos como Xande de Pilares, Bob Sinclar e Christian Chávez do RBD. Além disso, os participantes reviram momentos icônicos da temporada.

Em meio à euforia, Milena expressou o desejo de se aproximar de Jordana fora do confinamento. Contudo, a sister também gerou preocupação entre os colegas ao passar mal após ingerir bebida alcoólica, exigindo a intervenção da produção do programa.

A festa especial para o Top 5 proporcionou momentos de nostalgia e reconhecimento aos finalistas do reality. Cada brother recebeu um pijama personalizado com suas iniciais, simbolizando a conquista de chegar à reta final do programa.

Festa "Cooler do Pijama" e recados de ídolos

O cantor Xande de Pilares enviou uma mensagem de parabenização, destacando a trajetória dos participantes. "Parabéns a vocês por estar chegando esse momento tão importante, por terem suportando tanta coisa dentro dessa casa e é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar", disse ele.

Os brothers também assistiram a trechos de shows e vídeos que marcaram suas passagens no reality. Artistas internacionais e nacionais fizeram aparições especiais para o Top 5.

  • Bob Sinclar: O DJ francês enviou um recado especial para Ana Paula Renault, agradecendo pela performance de "World, Hold On", que viralizou nas redes.
  • Kid Abelha: Paula Toller surpreendeu Jordana, fã da banda, após a sister ter sido vista cantando "Lágrimas e Chuva". Jordana se emocionou e agradeceu.
  • Lanzin e Cly G: Parceiros musicais de Juliano Floss, os artistas parabenizaram o brother pela chegada ao Top 5, expressando orgulho e incentivo.
  • Lazzo Matumbi: O cantor baiano emocionou Leandro Boneco com uma mensagem que ressaltava a representatividade da resistência negra brasileira.
  • Christian Chávez (RBD): Milena ficou em êxtase ao receber um beijo e votos de boa sorte do integrante da banda mexicana.

Melhores momentos das festas do BBB 26

Após as mensagens dos ídolos, os participantes reviveram os melhores momentos das festas que aconteceram durante a edição. Shows de grandes nomes da música brasileira foram exibidos, trazendo à tona memórias e animando os brothers.

Entre os vídeos reprisados, estavam performances de Simone Mendes e Ivete Sangalo. Milena se divertiu ao som de "Vampirinha" de Ivete. Ana Paula comemorou o Top 5 ao assistir Ana Castela. A lembrança do show de Xamã e Negra Li também contagiou a todos.

Milena busca aproximação e tem mal-estar na festa

Durante a festa, Milena revelou uma mudança em sua perspectiva sobre Jordana. Apesar de ter declarado anteriormente que não queria contato com a advogada fora da casa, a sister agora manifestou o desejo de conhecê-la melhor. "Quero saber mais da vida das pessoas", afirmou Milena.

Ainda na madrugada, Milena passou mal após a ingestão de bebida alcoólica. A produção do programa alertou os brothers para oferecerem água à sister. Jordana e Ana Paula prestaram auxílio, com Jordana ajudando Milena a sair do banheiro e Ana Paula oferecendo água de coco, seguindo orientações da produção.

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