BBB 26: clima após formação do Paredão é de calmaria na casa; veja o resumo da madrugada

Estadão Conteúdo

A madrugada desta segunda-feira, 9, foi de tranquilidade no BBB 26. Após a formação do Paredão que colocou Babu Santana, Sol Vega e Sarah Andrade na berlinda, os brothers alinharam as expectativas com aliados e os pontos soltos da convivência na casa. Veja o resumo:

Babu cai no choro após indicação

Babu Santana não conteve as lágrimas após ser indicado ao Paredão pelo líder Jonas. "Nada foi fácil na minha vida, ainda mais R$ 5 milhões."

Samira revela planos do grupo

Em conversa com aliados, Samira contou que o grupo de Jonas, Sarah e Cowboy queria que Babu se aliasse a eles.

Juliano manda recado sobre Samira

No quarto, Juliano afirma que não vai ter paciência caso Samira continue reforçando que ele indicou ela ao Paredão. "Até ontem Samira não estava com a gente, agora ela está. Se ela ficar jogando na minha cara que eu botei ela no Paredão, eu vou ficar maluco", avisou o dançarino.

Sarah diz que Babu está prepotente No quarto do líder, Sarah comenta sobre as atitudes de Babu e diz que o ator está dando o Paredão contra ela e Sol Vega como vencido. "Se isso não é prepotência, eu não sei o que é."

Maxiane e Gabriela se desentendem Gabriela questiona Maxiane sobre ter sido chamada de incoerente e a sister responde que Gabriela costuma se fazer "de coitadinha". "Incoerente pra mim é eu falar uma coisa e fazer outra", se defende Gabriela.

A discussão continua e Maxiane diz que Gabriela inicia brigas por situações que ela sabe que vão acontecer. "Você não reage bem, fecha a cara e começa um barraco por coisas que você sabe que aqui vão acontecer. Eu poderia fechar a cara para todo mundo também", avalia Maxiane.

Maxiane conta que já viu Gabriela ouvir conversas pela casa e por isso tem uma opinião sobre a sister. "Você tem sua opinião sobre mim, mas nem por isso eu vou ficar provocando você. Não espere isso de mim que isso não vai acontecer. Nem fazer show, nem fazer palco, porque eu não faço isso", diz Maxiane.

Sisters imaginam eliminação de Babu

Na varanda, Sol, Sarah e Gabriela imaginam uma possível eliminação de Babu no Paredão. Os sisters acreditam que os aliados do ator ficariam desnorteados na casa.

Juliano e Milena cumprem o castigo do Monstro

Já pela manhã desta segunda-feira, 9, Juliano e Milena foram acordados para cumprir o castigo do Monstro. Os dois devem ficar abraçados com "caixas de luz" até o tempo determinado pela produção.

