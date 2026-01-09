'BBB 26': Anamara diz que foi sondada para retorno, mas recebeu negativa após Sincerão

A ex-BBB Anamara Barreira revelou na tarde desta sexta-feira, 9, que chegou a ser sondada pela Rede Globo para retornar ao reality show, mas que sua participação morna no quadro Sincerão do BBB 25 acabou fazendo com que a emissora desistisse do seu retorno.

Em seu perfil no X, o antigo Twitter, a participante do Big Brother Brasil 10 e 13 respondeu ao questionamento de um fã sobre um possível convite para a vigésima sexta edição do programa. "Rolou o convite, mas disseram que não viram a mesma Anamara no Sincerão", comentou Maroca.

Na temporada de 2025, o BBB convidou ex-participantes para avaliarem o desempenho dos jogadores durante o Sincerão. Anamara participou do Pipocômetro, mas sua atuação foi bastante criticada pelos fãs do programa. Para boa parte da audiência, a ex-BBB não se comprometeu com a dinâmica.

"Falei que eu não estava lá para disputar o prêmio, era uma mera participação especial", explicou. "Quem não podia sabonetar era quem estava lá no jogo, eu ia ficar metendo a língua para quê? Adquirindo hate à toa", finalizou.

Para o ano de 2026, a produção do reality show revelou que convidará ex-participantes que marcaram a história do programa. Além de participar de duas edições, Anamara é tida como uma das jogadoras mais populares do BBB.

O Big Brother Brasil 26 só começa nesta segunda-feira, 12, mas já revelou os 20 participantes anônimos que disputam 10 vagas para a casa mais vigiada do Brasil. O Estadão te conta quem é quem, além de mostrar os próximos passos do reality show.