'BBB 25': itens de familiares dos brothers serão destruídos no Sincerão desta segunda

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 24, no Big Brother Brasil 25 contará com itens dos familiares dos participantes sendo destruídos. A dinâmica, anunciada pela TV Globo, não é novidade e comoveu muitos brothers na última edição do reality.

Entenda como será a dinâmica

Pelo comunicado da emissora, estará em jogo a chance de receber uma lembrança de um parente ou uma pessoa querida, mas apenas um brother poderá ter esse privilégio.

No início, cada participante terá à disposição três itens pessoais enviados por familiares: uma foto, um objeto afetivo e um áudio, que poderá ser reproduzido por um celular. Em um jogo similar ao "resta um", os jogadores vão tirar uma das peças de seus adversários a cada rodada, até que reste apenas um dos presentes de um único participante.

Apenas este último participante receberá a lembrança enviada pela família. Todos os outros terão que ver seus itens serem destruídos, sem o direito de acessá-los.

Relembre a dinâmica

A dinâmica aconteceu na edição de 2024 do reality show e fez muitos brothers chorarem. Alane foi uma das que mais chorou, enquanto Davi, vencedor da edição, foi um dos poucos que pode ter acesso à carta escrita por sua família.