'BBB 25': Diego Hypolito cobra Gracyanne após exposição no ao vivo

Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa voltaram a discutir no BBB 25 após o Sincerão. Nesta terça-feira, 18, o ex-ginasta cobrou a influenciadora por expor no programa ao vivo um questionamento sobre sua credibilidade em publicidade nas redes sociais. Gracyanne afirmou que não teve intenção de desmoralizá-lo, mas manteve sua posição sobre o tema.

Diego Hypolito reclama de exposição

Diego procurou Gracyanne para falar sobre o impacto da discussão. "Ontem eu tive até dificuldade de dormir porque isso ficou muito na minha cabeça. Você me chamou para falar de um assunto que eu achei que já estava resolvido", disse.

O comentário da influenciadora incomodou o ex-ginasta, que afirmou sempre ter sido criterioso com suas parcerias. Já Gracyanne explicou que se sentiu desconfortável desde que Diego mencionou o tema pela primeira vez. "Eu questionei. Falei: Cara, eu não concordo, isso é muito sério. Depois de uns dez dias, você explicou que foi sua equipe que usou o produto. Ainda assim, Diego, eu não concordo", afirmou.

Gracyanne Barbosa critica postura de Diego

Ela também questionou a forma como o atleta abordou o assunto. "Você falou rindo! Disse: Ah, eu divulguei e nem conhecia o produto e riu. Para mim, isso banaliza uma coisa séria", disse Gracyanne.

Diego rebateu, afirmando que não deveria ter sido exposto publicamente. "Você não acha que, quando coloca isso no ar, num momento ao vivo, está expondo minhas redes sociais?", questionou.

A influenciadora justificou que trouxe o tema para o Sincerão porque já tinha dúvidas sobre a postura do ginasta. "Como é que eu não vou falar sobre isso se eu tive dúvida?", respondeu.

Defesa da credibilidade

O ex-ginasta insistiu que sempre foi cuidadoso com sua imagem. "Eu nunca fechei contrato com marcas que não tinham a ver comigo. Deixei de assinar com grandes empresas esportivas porque eu usava outra. Sempre fui assim", afirmou.

Gracyanne admitiu que pode ter sido precipitada. "Que bom que você só divulga o que acredita. Isso já muda minha opinião. Mas acho que você nunca deveria ter comentado daquela forma, rindo, como se fosse engraçado", disse.

Tentativa de trégua

A influenciadora reconheceu que poderia ter evitado expor o assunto. "Se eu soubesse que isso ia te atingir tanto, não teria falado. Não queria te magoar", garantiu.

Mesmo assim, Diego demonstrou frustração. "Eu falava várias vezes para você que você era minha prioridade. Mas você nunca falava nada", disse.

Gracyanne reforçou que seu incômodo não era um ataque pessoal, mas uma questão de princípios. "Quando eu gosto de uma pessoa, quero que ela fale 100% a verdade, porque sei que é isso que as pessoas querem ver", concluiu.