'BBB 25': 'acho que passamos do ponto’, diz Camilla sobre briga com Vitória e saída de Thamiris

Após a eliminação da irmã Thamiris do Big Brother Brasil 25 nesta terça-feira, 11, Camilla reavaliou a trajetória da dupla no reality show e admitiu que ambas passaram do ponto na relação com a atriz Vitória Strada.

Para a ex-participante, esse foi um dos principais motivos que eliminou as duas irmãs do programa. "Revendo, acho que nós passamos da régua do que precisava. Gostaria até de pedir desculpas tanto para ela, quanto para a família dela", afirmou Camilla em entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta.

Durante os dois primeiros meses de programa, Thamiris e Camilla eram aliadas de Vitória. As irmãs, no entanto, passaram a falar mal da atriz pelas costas dela, o que irritou o público.

Ao longo da entrevista, a irmã mais velha de Thamiris avaliou a passagem das duas no BBB e ressaltou a diferença entre assistir e viver o reality show.

"Ali dentro, a emoção é totalmente diferente do que é visto aqui fora. Todo mundo que assiste Big Brother pensa que faria diferente em alguns momentos, só que lá dentro você só tem as informações que você cria. Se você não se apegar aquilo ali, você não consegue continuar. Você acaba perdido", ressaltou.

Em outra resposta, Camilla avaliou a diferença das personalidades das irmãs e como isso as ajudou dentro do jogo, mas também acabou prejudicando em determinado momento.

"Acho que a Thamiris me ajudava na questão da força. E eu ajudava ela na questão de tomar coragem, tanto que eu saí e ela já deu uma recuada", pontuou. "Mas, quando nós entrávamos em uma coisa ruim, por estarmos muito unidas, acabava que as duas entravam juntas nesse problema."

Thamiris foi a eliminada do oitavo paredão do BBB 25 nesta terça-feira, 11, com 61,73% dos votos. Ela disputou a berlinda com Aline e Vinícius, que receberam 35,97% e 2,3% dos votos, respectivamente.

Na semana passada, Camilla foi a sétima eliminada. Ela recebeu 94,67% dos votos, recorde de rejeição da edição e a quinta maior rejeição da história do programa.