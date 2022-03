BBB 22: Scooby muda de opinião sobre em quem vai votar no Paredão

Depois de ir para o paredão, Pedro Scooby começou a rever algumas atitudes suas dentro do jogo no BBB 22. Chateado com o pouco caso de alguns participantes que ele tinha como prioridade e percebeu que não era recíproco, ele decidiu então mudar sua estratégia de voto no Paredão.

"Já que você não se sentia assim, você, para mim, entrou no mesmo lugar do Douglas e do Paulo André, tá ligado?", começou ele, em uma conversa com Arthur Aguiar na academia na madrugada desta sexta-feira, 18

"Você, junto com o PA e o DG, são os caras que eu não vou votar. De resto, eu votaria em todo mundo", afirmou.

Arthur Aguiar concordou com a afirmação do outro participante e disse que pensava da mesma forma.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)