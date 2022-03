BBB 22: Equipe de Jessilane retira repúdio a Eliezer sobre suposto assédio

Após publicação de comunicado de repúdio sobre o comportamento visto como assédio, feito por Eliezer do BBB 22, a equipe de Jessilane decidiu retirar a acusação ao brother logo depois do comentário da sister sobre o ocorrido.

Para a participante, a situação foi vista como "brincadeira" e isso trouxe consequências do lado de fora da casa. "Ontem durante a edição vimos a Jessi verbalizando que apesar de ter sido "acuada" ela não se sentiu constrangida, levou na brincadeira", diz o texto.

"Assim, seguido as regras, retiraremos o posicionamento sobre [o] episódio", dizia o comunicado.

De acordo com as regras do programa, estabelecidas neste ano, a equipe do participante fora da casa não pode contradizer os posicionamentos do próprio participante.

"Entretanto, reforçamos o repúdio a qualquer tipo de invasão de espaço e ações que gerem incômodo de qualquer forma. Ainda assim, não é não, em qualquer situação!", conclui o pronunciamento.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)