BBB 21: Veja quem está em alta ou queda nas redes sociais

Se os participantes do BBB 21 fossem empresas, seria fácil entender seu valor de mercado através dos números de seguidores nas redes sociais. Analisando os perfis das redes sociais dos brothers, aqui vai uma lista de quais deles estão em alta, em queda ou estáveis.

EM ALTA

Juliette

Favorita do público, ela é um fenômeno nas redes sociais e já alcançou 12,3 milhões de seguidores no Instagram. A advogada chegou a ganhar 540 mil fãs em um único dia e mantém uma média de 150 mil diários.

Gilberto

O economista segue firme como um dos queridinhos dos espectadores, mas aparece aqui em segundo lugar porque tem metade dos números de Juliette, com 6,8 milhões de seguidores no Instagram e média de ganhos de 75 mil por dia.

João

Após ganhar a liderança e indicar Projota ao Paredão, o professor ganhou mais fãs. No dia em que enfrentou o cantor no jogo da discórdia, ele teve um pico de ganho de 80 mil seguidores e alcançou seu primeiro milhão.

Rodolffo

A proximação com Juliette fez bem ao sertanejo. Enquanto o público shippa o sertanejo e a advogada, ele vai ganhando mais seguidores. Somente nesta quinta-feira (4/3), após dançarem juntos na festa, ele conquistou 67 mil seguidores.

ESTÁVEL

Camilla

A influencer teve seu auge da popularidade ao brigar com Karol Conká no dia 20/2, quando ganhou 300 mil seguidores de uma vez. Mas já voltou à média de ganhos de 50 mil seguidores diários e está com 5,8 milhões.

Thais

Apesar de não chamar muita atenção no programa, a dentista até que faz um certo sucesso nas redes sociais. Ela está com 1,5 milhão de seguidores e conquista cerca de 15 mil a cada dia.

Fiuk

O cantor também não vem tendo mudanças expressivas nos números, reflexo de sua postura sempre muito passiva na casa. Com 2,7 milhões de seguidores no Instagram, ele ganha em média 10 mil novos fãs diariamente.

Arthur

O instrutor de crossfit já conseguiu se recuperar das consecutivas quedas desde que brigou com Gilberto, porém, seus ganhos ainda estão baixos, com média de 2 mil seguidores por dia. Agora, ele soma 1,3 milhão de fãs no Instagram.

EM QUEDA

Caio

O fazendeiro ainda não teve uma queda brusca nos números de suas redes sociais, mas desde que adotou uma postura que o público encara como “leva e traz”, seus ganhos diários diminuíram de 30 mil seguidores para cerca de 10 mil por dia.

Viih Tube

A influencer também está vendo seus ganhos diminuírem a cada dia, já que os espectadores não estão curtindo tanto o equilíbrio que ela faz para ficar em cima do muro. Assim como Caio, seus ganhos diminuíram de 30 mil seguidores por dia para 10 mil.

Carla

A atriz se aproximou de Arthur e Projota na última semana e viu seus ganhos de seguidores diários despencarem. Ela tinha cerca de 50 mil novos fãs no Instagram a cada dia, que baixaram para apenas 15 mil.

Pocah

Depois de seguidas quedas bruscas, a cantora está começando a se recuperar, ainda que timidamente. Ela perdeu 121 mil seguidores no último mês, o que faz com que sua média diária fique no vermelho.

Projota

O cantor está em queda livre de seguidores e vê seus números no vermelho diariamente. Ao contrário de Pocah, que já tem ganhado alguns seguidores nos últimos dias, ele segue perdendo.

Sarah

A consultora de marketing digital tinha tudo para estar em alta. Mas, desde que declarou gostar de Jair Bolsonaro, o público respondeu com unfollow. Ela perdeu mais de 100 mil seguidores no Instagram apenas nesta sexta-feira (5).